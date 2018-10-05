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EDİRNE

Tarihi camiye hain saldırı

Edirne’de 15. yüzyılda inşa edilen tarihi Demirtaş (Timurtaş) Camisi’ne girerek zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Camideki ses sitemi, dolaplar ve camlara zarar verildi
Camideki ses sitemi, dolaplar ve camlara zarar verildi

Karaağaç Mahallesi’nde Yunanistan sınırına yakın bulunan caminin kapısının açık, bir camının da kırık olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine tarihi camiye jandarma ve olay yeri ekipleri gönderildi.

BİR KİŞİ YAKALANDI

Saldırganların, camideki ses sitemine zarar verdiği, dolapları, camları ve bazı eşyaları kırdıkları tespit edildi. Cami içerisindeki tespihlerin koparılarak bahçeye saçıldığı, Kur’an-ı Kerim ile dini kitapların cami dışında yerlere atıldığı görüldü. Jandarma ekiplerinin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kamera görüntülerini titizlikle inceleyerek, görüntüden camiye zarar verdiği iddiasıyla bir kişinin eşkalini belirledi. Şüpheli M.V, jandarma ekiplerince yakalandı. Ellerinde kesikler olan zanlının camiye zarar verdiğini itiraf ettiği öğrenildi. M.V. gözaltına alındı.

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