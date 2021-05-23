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KAHRAMANMARAŞ

Tarihi çarşının dükkanları yıl sonuna tamam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarihi Kapalıçarşı esnafıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Güngör, “Kapalıçarşı’mız restorasyonuyla kadim geleneklerimizi yaşatacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihi çarşının dükkanları yıl sonuna tamam ​
Hayrettin Güngör

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Tarihi Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren esnaflarla buluştu. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, esnaflara çarşıda devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

  • Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör; “Kapalıçarşı esnafımızı ziyaret ettik, hayırlı işler diledik. Çarşımızda hem kuyumcu esnafımız hem geleneksel el sanatlarımızın olduğu, hem de yöresel ürünlerimizin ticaretinin gerçekleştirildiği alanlar var. Tarihi Kapalıçarşı’nın büyük bir kısmında restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Bir kısmında da devam ediyoruz” dedi.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıklamasının devamında cephe iyileştirme projesiyle ilgili; özellikle bu sene hayata geçirdikleri cephe iyileştirme projesi kapsamında İş Bankası ve Ulu Camii arasındaki bölgeyi yılsonuna kadar tamamlamış olacaklarına dikkat çekti.

TAKIDA MARKA OLACAK

  • Özellikle kuyumcu esnaflarımızın sergileri, bakırcılık ile ceviz oyma ürünlerimizin satıldığı bu alanlarda iyileştirme yaparak ticari faaliyetin devamlılığını sağlamaya, geleneksel el sanatlarını yaşatmaya gayret ediyoruz. Kuyumculuk sektöründe Türkiye’de ikinci şehir durumundayız. Çalışmalarımızla şehrimiz bu alanda hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir takı tasarım merkezi haline geldi. Biz de markalaşma için ve bu altyapının gelişmesi için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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