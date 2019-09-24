Antalya haber: 'Tarihi eser bulacağım' diye 33 metre tünel kazdı 'Tarihi eser bulacağım' diye 33 metre tünel kazdı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan M.A., evinin bahçesine 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdı. Tarihi eser bulmak için tünel kazdığını ifade eden M.A., izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber Merkezi 24 Eylül 2019, 16:32 Son Güncelleme: 24 Eylül 2019, 16:42 DHA