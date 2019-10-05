Gündem Tarihi Eyüpsultan Mezarlığında mezar taşlarında mermi izi şüphesi Yapanlar bulunsun
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Tarihi Eyüpsultan Mezarlığı'nda mezar taşlarında mermi izi şüphesi

Tarihi Eyüpsultan Mezarlığı'nda mezar taşlarında mermi izi şüphesi: Yapanlar bulunsun

Eyüpsultan Camii'nin yan tarafında bulunan mezarlık bölümünde mezar taşlarındaki izlerin kurşunlama sonucu meydana geldiği öne sürüldü. 30 yıldır Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Şevki Şahin, hemen hemen her gün Eyüpsultan Camii ve mezarlık bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, "Büyük bir saygısızlık. Yetkililer bu kişileri yakalasın. Bu kişinin bulunmasını, yakalanmasını istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eyüpsultan Camii'nin yan tarafında bulunan mezarlıkların kurşunlandığı iddia edildi.
Eyüpsultan Camii'nin yan tarafında bulunan mezarlıkların kurşunlandığı iddia edildi.

Eyüpsultan Camii'nin yan tarafındaki tarihi mezarlıkta iki mezar taşı zarar gördü. Kapının kilitli olduğu mezarlık bölümüne girişin yasak olduğu belirtilirken, mezar taşlarında mermilerden kaynaklandığı tahmin edilen üç ayrı izin olduğu görüldü.

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Kapının kilitli olduğu mezarlık bölümüne girişler yasak.

Mezarlıklara saygısızlık yapanlar bulunmalı

Çevre böyle bir olayın daha önce yaşanmadığı ifade edildi. 30 yıldır Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Şevki Şahin, hemen hemen her gün Eyüpsultan Camii ve mezarlık bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Büyük bir saygısızlık. Yetkililer bu kişileri yakalasın. Bu kişinin bulunmasını, yakalanmasını istiyorum. Tarihimize, ecdadımıza, mezara saygısızlık bu."

30 yıldır Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Şevki Şahin

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