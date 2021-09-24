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İZMİR

Tarihi geçmiş tarım ilaçlarını piyasaya sürecekti: Suçüstü yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde zabıta ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, üretimi yasak ve kullanma tarihi geçmiş tarım ilaçlarını toplayıp ambalaj ve etiketlerini değiştirerek tekrar piyasaya sürmek istediği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Tarihi geçmiş tarım ilaçlarını piyasaya sürecekti: Suçüstü yakalandı
Halk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturan tarım ilaçlarına imha edilmek üzere el konuldu.

Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne, önceki gün tarihi geçmiş ve üretim izni olmayan tarım ilaçlarının toplanıp etiket ve ambalajlarını değiştirerek tekrar piyasaya sürüleceği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçuburun Mahallesi'nde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bir depoya yapılan baskında 6 bin 759 litre ot ve böcek ilacı, 5 bin 900 litre zirai tarım ilaç artığı sıvı madde, 250 bin adet çeşitli markalara ait sahte etiket, 300 bin adet boş plastik şişe, 300 bin boş plastik şişe kapağı, 1 şişe dolum makinesi ve 2 adet 5 tonluk metal sıvı tankı ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON TL

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 550 bin TL olduğu bildirildi. Halk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturan tarım ilaçlarına ise imha edilmek üzere el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kütahya'da akılalmaz olay: Koronavirüse iyi geliyor deyip, pet şişelerde sahte ilaç satıyorlar
FOTOĞRAF 7
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Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsü tedavi ettiği ifade edilerek sahte ilaç üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, tıp fakültesinden mezun olmadan ayrıldığı belirlenen şüpheli E.K. ve iş yerini takibe aldıktan sonra savcılık talimatıyla baskın yaptı.
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İş yerinde yapılan aramada ‘Karın ağrısı, mide bulantısı, ödem, böbrek ve safra kesesinde bulunan taşlar, üşütme, öksürük, yüksek ateş’ yazılı çeşitli hastalıklar için tedavi ibareleri olan 59 şişe ilaç ele geçirdi.
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‘Co-19’ yazılı şişelerde ise ‘4 yemek kaşığı ilacı 1 bardak suya koy, günde 3 defa iç’ yazılı notlar yapıştırıldığı görüldü. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli E.K., ifadesi için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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İş yerinde ele geçirilen plastik şişelerdeki sahte ilaçlar ise içeriğinin tespit edilmesi ve tahlil yapılması için Simav Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kütahya'da akılalmaz olay: Koronavirüse iyi geliyor deyip, pet şişelerde sahte ilaç satıyorlar
Tüm dünyayı etkileyen ve bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınını fırsat bilerek rant elde etmeye çalışan dolandırıcıların yöntemi 'pes' dedirtti. Kütahya'nın Simav ilçesinde, koronavirüse iyi geldiğini söyleyerek plastik şişelere 'Co-19' adıyla sahte ilaç hazırladığı iddia edilen E.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 59 şişe ilaç ele geçirilirken, şişelerin üzerinde ise '4 yemek kaşığı ilacı 1 bardak suya koy, günde 3 defa iç' yazılı notlar yapıştırıldığı tespit edildi.


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