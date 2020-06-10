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TOKAT KÜLTÜR SANAT

Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı: Müze olarak turizme kazandırılacak

Tokat'ta, restore edilen 720 yıllık Sultan Hamamı'nın batısında, Bizans ya da Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni hamam kalıntısı ortaya çıktı. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra bulunan yeni hamam, müze olarak turizme kazandırılacak.

Haber Merkezi DHA
​Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı​.
​Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı​.

Tokat kent merkezinde 14'üncü yüzyılda yapılan ve yakın tarihe kadar kullanılan 720 yıllık Sultan Hamamı'nda, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2 yıl önce restore edilmek üzere çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sırasında yapının batı bölümünde yeni bir hamam kalıntısına rastlandı.

Bizans veya Danişment döneminde yapıldığı tahmin edilen alanda da çalışma gerçekleştirildi.

Bizans veya Danişment döneminde yapıldığı tahmin edilen alanda da çalışma gerçekleştirildi. Sultan Hamamı'nın yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bulunan yapı da üzeri kapatılıp, müzeye dönüştürülerek turizme kazandırılacak.

Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı.

'DANİŞMENT YA DA BİZANS GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Sultan Hamamı'nın restorasyonuna 2018 yılında başladıklarını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılına, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Hamamın çevre düzenlemesini yaparken hamamın batı kesiminde yeni bir yapı olduğunu fark ettik. Koruma kurulundan izinler alınarak, müze denetiminde kazıları bitirdik. Şu anda gözüken hamamın altında yeni bir hamam var. Dönemi ise büyük bir ihtimal ya Danişment ya da Bizans gibi gözüküyor. Henüz karar verilmedi. Projeye işlendi. Tam hangi döneme ait olduğu belirlenince paylaşımını yapacağız."

Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı.

'ELİMİZDE BÖYLE BİR VERİ YOKTU'

Sultan Hamamı'nın halkın kullanımına yeniden açılacağını söylen Kılınç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Yeni kalıntı ise turizm amaçlı müze olarak kullanılacak. Halkımızın ve gelen yerli, yabancı turistlerin görmesi için açacağız. Hamam çalışmalarına başladığımızda böyle bir veri yoktu. Kazı esnasında bulduk. Müze uzmanları buranın büyük bir ihtimalle bir Bizans hamamı olma ihtimalin yüksek olduğunu söylüyor. Kazılarda 3 mekan çıktı. Diğer mekanların Sultan Hamamı'nın altında olduğu gözüküyor. Veriler şu an o yönde ama büyüklüğü konusunda yorum yapamıyoruz."

​Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı​: Müze olarak turizme kazandırılacak
FOTOĞRAF 11
Title
Tokat kent merkezinde 14'üncü yüzyılda yapılan ve yakın tarihe kadar kullanılan 720 yıllık Sultan Hamamı'nda, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2 yıl önce restore edilmek üzere çalışma başlatıldı.
Title
Yapılan çalışmalar sırasında yapının batı bölümünde yeni bir hamam kalıntısına rastlandı.
Title
Bizans veya Danişment döneminde yapıldığı tahmin edilen alanda da çalışma gerçekleştirildi.
Title
Sultan Hamamı'nın yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bulunan yapı da üzeri kapatılıp, müzeye dönüştürülerek turizme kazandırılacak.
Title
Sultan Hamamı'nın restorasyonuna 2018 yılında başladıklarını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılına, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Hamamın çevre düzenlemesini yaparken hamamın batı kesiminde yeni bir yapı olduğunu fark ettik. Koruma kurulundan izinler alınarak, müze denetiminde kazıları bitirdik. Şu anda gözüken hamamın altında yeni bir hamam var. Dönemi ise büyük bir ihtimal ya Danişment ya da Bizans gibi gözüküyor. Henüz karar verilmedi. Projeye işlendi. Tam hangi döneme ait olduğu belirlenince paylaşımını yapacağız.
Title
Sultan Hamamı'nın halkın kullanımına yeniden açılacağını söylen Kılınç, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
Yeni kalıntı ise turizm amaçlı müze olarak kullanılacak. Halkımızın ve gelen yerli, yabancı turistlerin görmesi için açacağız. Hamam çalışmalarına başladığımızda böyle bir veri yoktu. Kazı esnasında bulduk. Müze uzmanları buranın büyük bir ihtimalle bir Bizans hamamı olma ihtimalin yüksek olduğunu söylüyor. Kazılarda 3 mekan çıktı. Diğer mekanların Sultan Hamamı'nın altında olduğu gözüküyor. Veriler şu an o yönde ama büyüklüğü konusunda yorum yapamıyoruz.
Title
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Title
​Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı​: Müze olarak turizme kazandırılacak
Tokat'ta, restore edilen 720 yıllık Sultan Hamamı'nın batısında, Bizans ya da Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni hamam kalıntısı ortaya çıktı. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra bulunan yeni hamam, müze olarak turizme kazandırılacak.
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