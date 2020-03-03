Tarihi okulun cirosu şirketlerle yarışıyor

1869 yılından beri Kastamonu’da eğitim öğretime devam edilen Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyelerinde çalışan öğrenciler, okul masalarından sıraya, dolaplardan raflara, demir doğrama işlerinden süs eşyalarına, mobilyadan süsleme sanatına, kaynakçılıktan metal eşyalara, inşaatlarda kullanılan birçok malzemeye kadar eşya üretiyor. Okul, 2019 yılından ürettiği malzemelerin satışından 1 milyon liralık ciro elde ederken, bu yıl ise iki ay içerisinde 370 bin liralık satış yapmayı başardı. Yıllık yaptığı

1 milyon liralık ciro ile birçok şirketi dahi geride bırakan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, eğitim hayatını devam ettirirken hem öğreniyor hem okuyor hem de bu sayede para kazanma imkanı buluyor.

HEDEF CİRO 1,5 MİLYON LİRA

Fotoğraf: Arşiv

Öğretmenlerinden aldıkları eğitimler sayesinde iş piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının da karşılandığı Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, siparişleri yetiştirmek için yaz dönemlerinde dahi tatil yapmadan çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde koymuş olduğu 1,5 milyon liralık ciro hedefini bu yılki çalışmalarıyla aşmayı planlayan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılının ilk iki ayında 370 bin liralık ciro yaparak büyük bir başarıya da imza atmış oldu. Bu çalışmalar neticesinde okul, geçtiğimiz yıl öğrencilere 60 bin liralık ödeme gerçekleştirdi.

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TATİLLERDE DE ÇALIŞIYORLAR

2019 yılında ön plana çıkan iki tane önemli projelerinin olduğunu anlatan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Veli Kanko, “Bu okulun tarihinde ilk defa döner sermaye çalışmalarında ciddi anlamda bir ciro yakaladık. 2019 yılı sonu itibariyle resmi kayıtlara yansıyan ciromuz 1 milyon lirayı geçti. 2020’nin ilk ilki ayında 370 bin liraya ulaştık. İlimizde yeni yapılan okulların tüm donanım malzemelerini yaptık. 2019 yılında yaz tatili de dahil izin yapmadan gece gündüz çalışarak bu ihtiyaçları giderdik ve bu ciroyu yakaladık. Aynı şekilde 2019 yılında gündeme gelen Ahşap Oyuncak Projemiz vardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje için seçilen pilot okul olarak projede gerçekten ciddi bir yol kat ettik” diye konuştu.

‘GEÇTİĞİMİZ YIL 60 BİN LİRA ÖDEDİK’

2019 yılı içerisinde 2020 yılına sarkan ödemeler hariç 60 bin liralık bir ödemeyi döner sermaye çalışmaları kapsamında öğrencilerimize bugün itibariyle yapmış bulunuyoruz. Öğrencilerimize 60 bin liralık bir ödeme yaptık. Döner sermaye çalışmalarında öğrencilerimiz gerçekten kendi çalışmalarını aşarak gerçek iş üzerinde çalıştıkları için hem becerilerini daha iyi duruma getiriyorlar hem de bu becerileri sonucunda belli bir ücret alıyorlar, hem ücret hem de beceriyle birlikte okulumuzdan mezun olduktan sonra iş piyasasına gerçekten iş adamlarımızın aramış oldukları nitelikli bir eleman olarak da piyasada olan yerlerini alıyorlar ve piyasada çalışmaya başlıyorlar.

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Kolayca iş bulabilirim

Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamasa bile sektörde alanıyla ilgili kolayca iş bulabileceğini ifade eden Mobilya ve Ahşap Tasarım Bölümü 11. sınıf öğrencisi Cengiz Sarmaşıkoğlu ise, “Okulumun bitmesine sadece 1 yıl kaldı. El becerim artık gelişti. 1 yıl sonra okulum bittikten sonra kolayca bir iş bulabilirim şu an. Eğer üniversiteyi kazanamazsam okulumda öğrendiğim el becerilerimle küçük bir dükkan açıp kolayca bu işi yapabileceğime inanıyorum” şeklinde konuştu.