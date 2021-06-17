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AYDİN

Tarihi tren garı çöplük olarak kullanılıyor

Günde ortalama 78 trenin yanaştığı Türkiye'nin ilk demiryolu hattı üzerindeki Aydın Tren Garı, çöplerini etrafa atan vatandaşlar yüzünden çöplüğe döndü. Tarihi garın temizlenmesi isteniyor.

Haber Merkezi İHA
Tarihi tren garı çöplük olarak kullanılıyor
Aydın Tren Garı

İlk demiryolu hattı

Anadolu topraklarında 1866 yılında Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan 130 kilometrelik ülkenin ilk demiryolu hattı üzerinde bulunan Aydın Tren Garı pandemi döneminde en sessiz günlerini yaşadı.

Günde ortalama 78 trenin yanaştığı tarihi garda bazı duyarsız vatandaşların istasyon ve çevresine çöplüğe çevirdi.

Özellikle Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Basın Parkı’ndan bazı duyarsız vatandaşlar tarafından aşağıya atılan çöpler ile birlikte gar ve çevresi de çöplüğe döndü.

Tarihi tren garının son halini gören vatandaşlar ise yetkililere seslenerek, tarihi garın temizlenmesini istedi.

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