Tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, şiddetli depremlerden etkilenen tarihi yapıların son durumu hakkında incelemelerde bulundu. Başta zarar gören Gaziantep Kalesi olmak üzere çevresindeki Şirvani Cami, Karagöz Cami, Karatarla Cami ve hanlarda son durumu gözlemlemek için sahaya çıkan protokol, teknik ekiple yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişi yaptı.

BİLİM KURULU TOPLANACAK

Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından istişare ve koordinasyonun devam ettiğini belirten Başkan Fatma Şahin, hasar alan bütün tarihi yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için oluşturdukları bilim kurulunu bugün toplayacağını açıkladı.

RESTORASYONLAR HIZLANDIRILMALI

İncelemeler sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül ve ekibi ile iyi bir koordinasyon oluşturarak tarihi yapıları hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmasının en büyük görevlerinden birisi olduğunu vurguladı. Tarihi mekanların ve çarşıların ihtiyacı olan restorasyonların hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Şahin, “Bilimin, tarihin, kültürün ışığında iyileşeceğiz. Türkiye Yüzyılı kültürün, bilimin, tarihin yüzyılı olacak. Bu büyük felaketi, darlığı hep beraber varlığa dönüştüreceğiz” diye