Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla gençlere seslendi: Van yeniden eski günlerine dönecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı 'Gençlerle Sohbet Buluşması'na telefonla bağlanarak gençlere hitap etti. Gençleri en kalbi duygularla selamladığını söyleyen Erdoğan, 'Yakın bir zamanda toplu açılışlar ve bunların yanında Van'da gençlerle danışma meclisi, bunları yaparak geleceğe Van'ı çok daha iyi yerlere taşıyalım diye düşünüyorum. Van yeniden eski günlerine dönecektir diye düşünüyorum. Van'ın yeniden eski günlerine dönmesi bizi çok daha farklı bir şekilde inşallah coşkuya götürecek.' dedi.