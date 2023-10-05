Tarihimizin en büyük skandalına imza attı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Çelik, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir skandala imza atıldı. Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis’e ‘Gazi’ demeyeceğini söyledi. Gelinen nokta çok vahimdir ve Kılıçdaroğlu için bile çok acıdır. Bu Meclis iki kez gazi olmuştur. Gazilik unvanını bedel ödeyerek hak etmiş bir Meclisimiz var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu ifadesini, bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Bu Türkiye’ye saldıranların bile aklından geçmeyen bir ifadedir. Terör örgütlerine söyleyemediği sözleri gazi Meclis’e söylüyor.”
ALİYEV’İN KARARINI TAKDİR EDİYORUZ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle İspanya’daki görüşmeye katılmama kararıyla ilgili Çelik, “AB aynı vizyonsuzluğu gösteriyor. Aliyev’in kararını takdir ediyoruz” açıklaması yaptı. Fransa’daki başörtüsü yasağına da değinen Çelik, “Fransa bizim 28 Şubat’ta yaşadığımız karanlık günlere dönüyor. Kadınların kılık kıyafetine karışılmasının faşizan bir hareket olduğu görüldü. Fransa’daki toplumsal barışa zarar verir” ifadelerini kullandı.