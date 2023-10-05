Tarihimizin en büyük skandalına imza attı

Çelik, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir skandala imza atıldı. Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis’e ‘Gazi’ demeyeceğini söyledi. Gelinen nokta çok vahimdir ve Kılıçdaroğlu için bile çok acıdır. Bu Meclis iki kez gazi olmuştur. Gazilik unvanını bedel ödeyerek hak etmiş bir Meclisimiz var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu ifadesini, bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Bu Türkiye’ye saldıranların bile aklından geçmeyen bir ifadedir. Terör örgütlerine söyleyemediği sözleri gazi Meclis’e söylüyor.”