Tarihin akışını değiştirecek büyük lider

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan tarafından kaleme alınan ve İngilizce, Arapça, Azerice, Türkçe olmak üzere 4 dilde yayınlanan “Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan” kitabının Rusça baskısı yapıldı. Kitabının Rusça’ya çevrilmesiyle ilgili konuşan Akdoğan, “İngilizce, Rusça, Arapça denildiği zaman dünya hinterlandı içinde büyük bir nüfusa tekabül ediyor. Özellikle bölge halklarının Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini daha iyi anlaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

KÜRESEL DÜZEYDE SES GETİRİYOR

Dünya genelinde gündem meydana getiren, siyaset belirleyen birkaç lider olduğunu belirten Akdoğan, bunlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “A” kategoride olduğunu söyledi.

KARALAMA KAMPANYASI VAR

Akdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada küresel düzeyde siyaset yapan, ses getiren, liderlik ortaya koyan siyasetçiler diye baktığımızda birkaç kişiden biridir” değerlendirmesinde bulundu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye ile ilgili dünyadaki karalama kampanyasına dikkati çeken Akdoğan, şöyle devam etti: “Son ABD ziyaretinde de görüyoruz ki birtakım lobiler harekete geçiyor. Ermeni lobisi, Yahudi lobisi, FETÖ lobisi... Birçok farklı lobilerin konsorsiyum halinde Türkiye’yi karaladığını, kötülediğini ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bunun odağında da Erdoğan karşıtlığı var. Bu haksız karalama kampanyalarına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl bir lider olduğunu daha iyi anlatmamız gerekiyor. Aslında Cumhurbaşkanımız bırakın karalama kampanyalarını, Nobel verilmesi gereken bir liderdir. Demokrasiyi koruyan ve ilk defa Türkiye’de bir darbeyi püskürten liderdir.”

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SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göçmenler meselesindeki duruşunun takdire değer olduğunu anlatan Akdoğan, Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’de büyük dönüşümlere imza atan bir lider olduğunu hatırlattı. Erdoğan’ın demokrasiye ve insan haklarına verdiği önemin altını çizen Akdoğan, “Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmeye çalışılıyor. Oldubittilerle terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Bize bir tarih dayatılmaya çalışılıyor. İşte bu tarih dayatılması çabasına karşı tarihin akışını değiştirecek büyük bir liderliktir sergilenen” yorumunu yaptı.