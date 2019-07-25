Gündem Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler görenleri şaşırttı
İSTANBUL

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler görenleri şaşırttı

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde düzenlenen tarihin en yüklü sahte dolar operasyonuyla ilgili 6 kişi tutuklanırken, kesime hazır 1 trilyon 530 milyon Türk lirası değerindeki 271 milyon 150 bin Amerikan dolarının emniyette sergisi yapıldı. Sahte dolarların kapladığı yer ise görenleri şaşırttı.

Haber Merkezi IHA
Emniyetin sergilediği sahte dolarlar.
IHA
Emniyetin sergilediği sahte dolarlar.
Emniyetin sergilediği sahte dolarlar.
IHA
Emniyetin sergilediği sahte dolarlar.

Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt’ta bir matbaaya İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, iç ve dış piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde kesime hazır sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmiş, şok baskında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edilen Bülent Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu S.A.S., B.D., C.D., E.K. ve M.I. adlı 6 kişi yakalanmıştı.

AA
Emniyetin sergilediği sahte dolarlar.

FETÖ ÜYESİ ESKİ KOMİSER DE YAKALANDI

Altı gün önce yapılan operasyonda imha edilmek üzere sahte dolarlara el konulurken, polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi dün sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. FETÖ/PDY üyesi eski komiserin de aralarında olduğu 6 kalpazan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA
Emniyetin sergilediği sahte dolarlar.

Ele geçen sahte paralar, para basımında kullanılan kalıplar, matbaa mürekkepleri ve para sayma makineleri bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi.

İHA
Emniyetin sergilediği sahte dolarlar.

Polis, halen firari durumda olan örgüt lideri A.A. ve paranın tasarımını yapan grafiker M.Ü. adlı 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ederken, basılan sahte dolarların FETÖ/PDY ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

AA
Emniyetin sergilediği sahte dolarlar.
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