Gündem Tarihin önemli buluşları arasında gösteriliyor Sular altında kaldı
BURSA

Tarihin önemli buluşları arasında gösteriliyor: Sular altında kaldı

Bursa’nın İznik ilçesinde 2014 yılında bulunan ve 100 yılın keşfi olarak gösterilen bazilika, yağışlardan sonra tekrar sular altında kaldı.

Haber Merkezi İHA

Dünyanın önemli tarihi buluşları arasında yer alan İznik Bazilikası tekrar sulara gömüldü. Geçtiğimiz aylarda su seviyesinin düştüğü ve adeta kuşların yuva yaptığı bazilika, yağışların iyi gitmesi ile birlikte İznik Gölü’nün yükselmesi ile sular altında kaldı.

İHA

2 bin yıllık tarihe ışık tutan, 20 metre açıkta, 5 metre derinlikteki bazilikada dönem dönem arkeolojik kazılar titizlikle sürüyor. Kazılarla gün yüzüne çıkarılan Apollon Tapınağı, senato sarayı ve Neophytos adına 4. yüzyılda inşa edilen kiliseden oluşan yapının son hali havadan da görüntülendi.

İHA

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bazilikada üç evreli bir düzen olabileceği üzerinde duran uzmanlar, Hristiyanların birinci konsülünün yapıldığı senatonun burada toplanıp toplanmadığını araştırıyor.

Dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri: Tarihî bazilika yeniden sulara gömüldü
GÜNDEM
Dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri: Tarihî bazilika yeniden sulara gömüldü

Bursa'da göl kıyısında 2 bin yıllık bazilika bulundu
HAYAT
Bursa'da göl kıyısında 2 bin yıllık bazilika bulundu

2020'de gözler Patara'da olacak: 6 bin yıl öncesine ait izler bulunuyor
HAYAT
2020'de gözler Patara'da olacak: 6 bin yıl öncesine ait izler bulunuyor

2014'ün en önemli keşifleri arasındaydı: Su çekilince kalıntıları suyun üzerine çıktı
GÜNDEM
2014'ün en önemli keşifleri arasındaydı: Su çekilince kalıntıları suyun üzerine çıktı
Abone Ol Google News
Tüyler ürperten şüpheli ölüm

Tüyler ürperten şüpheli ölüm

​Cansız bedeni köprünün korkuluklarına asılı halde bulundu.
Maskesiz ve sigara içiyordu

Maskesiz ve sigara içiyordu

​Yusuf Güney, tartıştığı taksiciden şikayetçi oldu.
Marmara yağışa teslim: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği yaşanıyor.

Eve havalandırma boşluğundan girmek istedi, hayatını kaybetti.

​Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü.

​15 bin yıllık buzulda 28 yeni virüs bulundu.

Suudi Arabistan duyurdu

Suudi Arabistan duyurdu

​Bugün itibarıyla umre sezonu başladı.
Başbakanlık Ofisi'ne saldırdılar

Başbakanlık Ofisi'ne saldırdılar

​İngiliz polisinin aşı karşıtlarına müdahalesi sert oldu.
Artış trendi sürecek

Artış trendi sürecek

Koronavirüste vaka sayısı 11 bine çıkınca uyardı.
Beceriksiz BM

Beceriksiz BM

Hiçbir krize engel olamayan BM, Erdoğan'ın 'İki devletli çözüm' önerisini yüzsüzce kınadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.