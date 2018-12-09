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POLİTİKA

Tarihten kuvvet alıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin restorasyonu 4 yılda tamamlanan tarihi binasının açılışında konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Kökleri İstanbul’un fethine kadar giden İstanbul Üniversitesi’nin “tarihten geleceğe bilim köprüleri kurmak” düsturu ile bölgesel ve tarihsel olarak yükseköğrenimde kilit rol üstlendiğini belirten Oktay, “Bizler, ülkemizin tarihi değerlerinin tamamına sahip çıkmayı bir borç biliyoruz. Çünkü tarih, bir milletin sadece hafızası değildir. Tarih aynı zamanda bir milletin geleceğine ışık tutan, ilham veren, yol gösteren kayıtlardır. Biz, tarihimizden sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet alırız, ilham alırız, ders alırız” dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise, fakültenin eskiden olduğu gibi Siyasal Bilimler Fakültesi adını geri almasını istedi.

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