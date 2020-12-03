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AKSARAY

Tarım işçisi ailenin otomobili şarampole devrildi: Minik Meryem öldü, 4 yaralı

Aksaray'da, memleketlerine dönen tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün yolun ortasındaki lastiğe çarpmamak istemesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ailenin en küçük ferdi Meryem Taş (2) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aksaray- Ankara yolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'de yaz ve sonbahar aylarında ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapan Mustafa Taş (46), 06 H 4377 plakalı otomobiliyle memleketleri Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı. Taş, Aksaray'a yaklaştıklarında yolun ortasındaki lastiği fark edip, çarpmamak isterken kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

İHA
Aksaray'da, memleketlerine dönen tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün yolun ortasındaki lastiğe çarpmamak istemesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mustafa Taş, eşi Seher Taş (33), kızı Meryem Taş, annesi Zehra Taş (70) ile kardeşi Mehmet Taş (27) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ailenin en küçük ferdi Meryem Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Zehra Taş'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA
Kazada ailenin en küçük ferdi Meryem Taş (2) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
  • Kaza anını anlatan sürücü Mustafa Taş, "Ben 90 kilometre hızla giderken yolda TIR lastiğe vardı. Onu fark edince çarpmamak için direksiyonu kırdım. Daha sonra şarampole yuvarlandık. Ben ve kardeşimin, emniyet kemeri takılı olduğu için çok ciddi yaramız yok. Bizi yoldan geçen bir kamyon şoförü araçtan çıkardı'' dedi.

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