Tarım spekülatörleri milli güvenlik sorunu

Hükümetin çiftçiye verdiği destekleri anlatan Erdoğan, "Hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. 2019 yılı destekleme ödemelerini hızla gerçekleştiriyoruz. Yılın ilk iki ayında çiftçilerimize 5 milyar liralık destekleme ödemesini yaptık. Buradan şimdi mart ayında yapılacak desteklerin de müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mart ayı içerisinde toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız" dedi. Meyve ve sebzedeki spekülatif hareketelere dikkati çeken Erdoğan, "Spekülatörlerin gayesi çiftçinin, üreticinin hakkını, hukukunu, çıkarını korumak değildir. Bir kısmı sadece kar hırsıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Milletimizle birlikte her oyun gibi bu tür tezgahları da bozmaya devam edeceğiz. Çiftçi kardeşlerim vasıtasıyla tüm ülkeme sesleniyorum; Hiç kimsenin, ne üreticimizin alın terine, emeğine ne de tüketicimizin sofrasına, ekmeğine göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de muamele ediyoruz" diye konuştu.

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