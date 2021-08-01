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POLİTİKA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Eskimiş uçakların yerine daha iyilerini koyduk

Yangınlarla mücadeleye ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39’a çıkardık" dedi. Bakan Pakdemirli, 107 tane orman yangınından 98'inin kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Eskimiş uçakların yerine daha iyilerini koyduk
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Yangın Yönetim Merkezinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla mücadele ve Türk Hava Kurumu tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

HELİKOPTER SAYISI 39'A ÇIKTI

Türk Hava Kurumu ile 'asla' problemlerinin olmadığını ifade eden Pakdemirli, "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39’a çıkardık" dedi.

98 YANGIN KONTROL ALTINDA

Pakdemirli ayrıca, "107 tane orman yangını çıktı, bunların 98 tanesi kontrol altına alındı" bilgisini paylaştı.

Bakan Pakdemirli: Türkiye fukara bir devlet değildir gerekli tüm ekipmanların en iyisini kullanıyoruz
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Bakan Pakdemirli: Türkiye fukara bir devlet değildir gerekli tüm ekipmanların en iyisini kullanıyoruz
Bakan Pakdemirli, Marmaris'te yangınların son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla ilgili son kez cevap verdiğini belirtti.

Pakdemirli, 'Türk Hava Kurumu'nun uçakları yerine biz çok daha yeni ve çok daha modernlerini koyduk. Helikopter filomuzu da 27'den 39'a çıkardık. Son günlerdeki takviyelerimizle de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu da 15'e çıkardık. Yani bugün itibariyle bizim yangınları söndürmekle alakalı hiçbir eksiğimiz yok.

Uçaklarımız son derece teknik, son derece modern. Uçaklarımız bir yandan uyduyla bağlantılı, bir yandan İHA'larla bağlantılı ve birçok teknolojiyi kullanabilecek vaziyette. Bunların hiçbiri eski teknoloji uçaklarda yok. İstedikleri kadar söylensinler. Biz her şeyin en iyisini kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye, fukara bir devlet değildir. Türkiye, fukara bir millet değildir. Ne gerekiyorsa, alet, ekipman, insan kaynağı, teçhizat... Bunların en iyisini kullanmıştır. Ne eksik teçhizatımız vardır ne de eksik müdahalemiz vardır.' dedi.
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