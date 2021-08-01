Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Eskimiş uçakların yerine daha iyilerini koyduk

Bakan Pakdemirli: Türkiye fukara bir devlet değildir gerekli tüm ekipmanların en iyisini kullanıyoruz

Bakan Pakdemirli, Marmaris'te yangınların son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla ilgili son kez cevap verdiğini belirtti.



Pakdemirli, 'Türk Hava Kurumu'nun uçakları yerine biz çok daha yeni ve çok daha modernlerini koyduk. Helikopter filomuzu da 27'den 39'a çıkardık. Son günlerdeki takviyelerimizle de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu da 15'e çıkardık. Yani bugün itibariyle bizim yangınları söndürmekle alakalı hiçbir eksiğimiz yok.



Uçaklarımız son derece teknik, son derece modern. Uçaklarımız bir yandan uyduyla bağlantılı, bir yandan İHA'larla bağlantılı ve birçok teknolojiyi kullanabilecek vaziyette. Bunların hiçbiri eski teknoloji uçaklarda yok. İstedikleri kadar söylensinler. Biz her şeyin en iyisini kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye, fukara bir devlet değildir. Türkiye, fukara bir millet değildir. Ne gerekiyorsa, alet, ekipman, insan kaynağı, teçhizat... Bunların en iyisini kullanmıştır. Ne eksik teçhizatımız vardır ne de eksik müdahalemiz vardır.' dedi.