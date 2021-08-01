Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Eskimiş uçakların yerine daha iyilerini koyduk
Yangınlarla mücadeleye ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39’a çıkardık" dedi. Bakan Pakdemirli, 107 tane orman yangınından 98'inin kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla mücadele ve Türk Hava Kurumu tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
HELİKOPTER SAYISI 39'A ÇIKTI
Türk Hava Kurumu ile 'asla' problemlerinin olmadığını ifade eden Pakdemirli, "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39’a çıkardık" dedi.
98 YANGIN KONTROL ALTINDA
Pakdemirli ayrıca, "107 tane orman yangını çıktı, bunların 98 tanesi kontrol altına alındı" bilgisini paylaştı.