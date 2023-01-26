Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Anadolu leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi

Türkiye'nin 4 bölgesinde daha önce varlığı kanıtlanan Anadolu leoparı, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığınca yerleştirilen fotokapan sayesinde görüntülendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tehlike altında bulunan Anadolu leoparının Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) ülkede tespiti ve korunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.