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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Anadolu leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz" dedi.

11:43 . 26/01/2023 Perşembe
IHA
Anadolu leoparı

Anadolu leoparı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "
Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun
" ifadelerini kullandı.




#Anadolu leoparı
#Vahit Kirişci
#pars
19 dakika önce
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Anadolu leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi
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