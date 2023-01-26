Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Anadolu leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi

1974'ten sonra tekrar görüldü: Yaşam alanlarını gizli tutacağız
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülkemizde en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görünmeye başladığını artık biliyoruz. Fotokapan teknolojisiyle bu hayvanları rahatsız etmeden varlığını belirlemiş olduk" dedi. Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "İşte dört bölgemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı. Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız" ifadelerini kullandı.