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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Taklit veya tağşiş listesine iki firma daha eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Taklit veya tağşiş listesine iki firma daha eklendi

16:308/10/2024, Salı
IHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ve kamuoyuna açıklanan 371 firmaya ait 559 parti listede Iğdır'da da iki firma yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Listede Iğdır'da da iki firma yer alıyor.


Iğdır'da Süt ve Süt Ürünleri alanında üretim yapan ve Normal Tereyağ üretimi yapan Has Gıda Tarım Hayvancılık Ürünleri Akaryakıt Tekstil Nakliyat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine ait üründe bitkisel yağ tespit edildi.


Et ve Et Ürünleri alanında üretim yapan Koç Kasap Restaurant'ın kırmızı etten hazırlanan lahmacun harcında kanatlı eti tespit edildi.



Millete neler yedirmişler neler: Bakanlık baldan ete kadar sahtecilik yapan markaları tek tek afişe etti

Gıdada sahteciliğe geçit yok! Bakanlık düğmeye bastı. Gıda ürünlerinde taklit, tağşiş ve hile yapanlar tek tek afişe edildi. Taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağı "Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi" resmen devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün ifşa edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki listede hangi ürünler var? İşte baldan zeytinyağına ve ete kadar bozulmuş ve değiştirilmiş 56 ürünün detayları...


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Iğdır
#gıda denetim

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