Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Taklit veya tağşiş listesine iki firma daha eklendi

Gıdada sahteciliğe geçit yok! Bakanlık düğmeye bastı. Gıda ürünlerinde taklit, tağşiş ve hile yapanlar tek tek afişe edildi. Taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağı "Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi" resmen devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün ifşa edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki listede hangi ürünler var? İşte baldan zeytinyağına ve ete kadar bozulmuş ve değiştirilmiş 56 ürünün detayları...