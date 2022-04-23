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Gündem Tarım ve Orman Bakanlığında iki genel müdür görevden alındı
ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda iki genel müdür görevden alındı

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ile Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş görevden alındı.

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Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanlığında iki genel müdür görevden alındı
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç atandı. Kararla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına Fatih Şahin getirildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA YAPILAN GÖREVLENDİRMELER

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedri Sinan Gül ve Mustafa Bakır atandı. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Türkmen Hacıhaliloğlu, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bahtiyar Topal, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selim Boyraz, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Fatih Namık Öztürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Fikret Onhan, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Şenol Ayyıldız, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hamdi Görkem Gençtürk, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Necmettin Şeker getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kinder' talimatı: Bazı ürünleri toplatılacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kinder' talimatı: Bazı ürünleri toplatılacak

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Strateji Geliştirme Başkanı Volkan Koç görevden alındı.

ADLİ TIP KURUMUNDA YAPILAN ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'nci Hukuk Müşaviri Hülya Deniz Yıldırım görevden alındı, yerine Bilal Nuri Kestioğlu atandı. Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına Nurettin Nezih Anolay, İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine Uz. Dr. Ahmet Hakyemez, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Diş Hekimliği Üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Cudi Balkaya, Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Büyük getirildi.

Tarım Bakanlığından 'Kinder' kararı: Analiz zorunluluğu geldi
EKONOMİ
Tarım Bakanlığından 'Kinder' kararı: Analiz zorunluluğu geldi

Yayımlanan diğer atama kararları ise şöyle:

Dışişleri Bakanlığı Dış Politikalar Danışma Kurulu Üyeliğine Kemal Madenoğlu, Tercüme Dairesi Başkanlığına Osman Rıza Yavuzalp getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Alim Polat atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğüne Galip Sökmen atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Gene Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Öztürk, Genel Müdür Yardımcılığına Şükrü İlhan atandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1'nci Hukuk Müşaviri Tülay Arslan görevden alındı yerine Alper Baran getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 8'nci Bölge Müdürlüğüne Hadi Bingöl atandı.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan görevden alınırken, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Emre Duru getirildi.

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne Muhammed Polat atandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'nci Hukuk Müşavirliğine Mustafa Turan getirildi.

İngiltere'de 'Kinder Sürpriz' alarmı: Salgına yol açtı ürünler toplatıldı
FOTOĞRAF 8
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İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.
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Geri çağırmanın, \"salmonella salgınıyla olası bağlantısı\" nedeniyle olduğu ifade edildi.<br><br>
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Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.<br><br>
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FSA yetkilisi Tina Potter, \"Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz.\" dedi.<br><br>
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Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.<br><br>
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İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi.<br><br>
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İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı.<br><br>
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SALMONELLA NEDİR NASIL BULAŞIR?<br><br>Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.<br><br>
İngiltere'de 'Kinder Sürpriz' alarmı: Salgına yol açtı ürünler toplatıldı
İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. Kurum, bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.


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