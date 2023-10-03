Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti: Trakya'daki et ve süt işletme tesislerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 25-29 Eylül tarihleri arasında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde toplam 9 bin 745 eş zamanlı ve çapraz denetim gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerde su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi veya iş yerine idari para cezası uygulandığını açıkladı.