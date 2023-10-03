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Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti: Trakya'daki et ve süt işletme tesislerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "et ve süt işletme tesislerindeki denetimlerin sıklaştırılması" talimatı üzerine Trakya'da çok sayıda işletme denetlendi. İl genelinde 14 ekip, 33 gıda kontrol görevlisinin katılımıyla et-süt işleme ve yumurta paketleme tesislerinde denetim yaptı.

16:29 . 3/10/2023 вторник
AA
Tarım ve Orman Müdürlüğü

Tarım ve Orman Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "et ve süt işletme tesislerindeki denetimlerin sıklaştırılması" talimatı üzerine Trakya'da çok sayıda işletme denetlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tesislere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

İl genelinde 14 ekip, 33 gıda kontrol görevlisinin katılımıyla et-süt işleme ve yumurta paketleme tesislerinde denetim yaptı. İşletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının kontrol edildiği denetimde, üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun kontrolü amacıyla numuneler de alındı.

Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde işletmelerde yaptıkları denetimlerde ürünleri kontrol ederek çalışanları bilgilendirdi.

Kırklareli'nde de ekipler işletmelerde denetim yaptı. Gıda denetimlerinin aralıksız süreceği kaydedildi.



#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#denetim
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