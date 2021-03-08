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SİVAS

Tarla sürerken buldu, esrarengiz taşın incelenmesini istiyor - Sivas haberleri

Sivas'ta tarla sürerken buldu: Esrarengiz taşın incelenmesini istiyor

Sivas’ta tarla sürerken bulunan esrarengiz taş normalinden daha ağır, mıknatıs yapışıyor, yüksek ısıda kor halini alıyor, soğuduğunda ise yeniden taşlaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Sivas'ta bulunan taşın gök taşı olabileceğini düşünüyor.
Sivas'ta bulunan taşın gök taşı olabileceğini düşünüyor.

Sivas’ın Kangal ilçesi Akçamağra köyünde çiftçilik yapan Sinan Durgun, amcası ile tarla sürerken ilginç bir taş buldu. Normal taşlardan daha ağır olan bu taşı incelemek için evine götürdü. İnternet üzerinden taşla ilgili araştırma yapan Durgun, benzerliklerinden dolayı taşın gök taşı olabileceğini düşünüyor.

Üzerinde deneyler yaptı

Durgun daha önce yaşadığı bölgede benzerine rastlamadığı taşın özelliklerini tespit etmek için taş üzerinde bir takım deneyler yaptı. Benzer taşlarla arasındaki ağırlık farkını ölçtü. Bulduğu taş diğer taşların neredeyse iki katı ağırlığındaydı.

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  • Mıknatıs tuttuğunda taşın mıknatısı çektiğini ve mıknatısın taşa yapıştığını gördü. Yüksek ısıda kora dönen taşın soğuduğunda yeniden taşa dönüştüğünü tespit etti. Durgun taşın incelenerek değerlendirilmesini istiyor.


Daha önce benzerini gören olmadı

Durgun, yaşadığı bölgede bugüne kadar bu taşın benzerine rastlanılmadığını belirterek, "Ben köyümde çiftçilik yapıyorum. Amcamla birlikte tarla sürerken bu taşı fark ettim. Traktör taşın bir parçasını kırmıştı. Kırılan bölüme katığımda farklı olduğunu gördüm. Bizim bölgemizde daha önce buna benzer taş görmedim. Taşı alıp eve taşıdık. İnternetten yaptığımız incelemede gök taşlarına benzer özellikler taşıdığını fark ettik. Çok ciddi benzerlikler var. Taş kopan parçası ile birlikte 15 kilo 300 gram ağırlığında. Mıknatıs yapışıyor. Isıtıldığında kor halini alıyor. Soğuduğunda yeniden taşlaşıyor. Değerlendirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gökten tarlasına servet düştü: 150 bin dolarlık teklifi beğenmedi, 3 milyon lira istiyor
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Yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen olayda tarlasında gezen 64 yaşındaki Durmuş Yalçın’ın yanına göktaşı düştü. Yerdeki taşı almaya kalkan yaşlı adamın eli yandı.
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Durumdan şüphelenen adam, ertesi gün aynı yere tekrar gittiğinde 10 parça taş buldu. Çok değerli olduğunu öğrendiği taşları 1 milyon TL fiyatla satışa çıkardı.
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Medyada çıkan haberlerin büyük yankı uyandırması üzerine Yalçın bulduğu taşları muhtemel bir hırsızlık olayına karşı banka kasasında koruma altına aldı.
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Taşları analiz ettirmek için tanıdıklarına 3 parça örnek gönderen yaşlı adam, XRF analiz cihazıyla bunlarda altın, gümüş, kobalt, demir, bakır, manganez, titanyum, paladyum, rodyum, rutenyum, kadmiyum, çinko gibi 10’dan fazla elementin çeşitli miktarlarda bulunduğunu öğrendi.
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Bilimsel analiz için ise çıkacak sonucu bekliyor. Gözünde daha değerli hale gelen taşlardan daha fazla bulabilmek için tarlayı baştan başa dolaştı. Farklı çeşit ve renklerde taşlar bularak daha önce 10 parça olan taş sayısını 30’un üzerine çıkardı. Kilogram ve çeşidin artmasıyla fiyat da 3’e katlandı.
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Yeni bulduğu taşlar arasında yeşil ve kırmızı renklerde kısmen şeffaf olan iki taş dikkatini çekti. Yalçın kolonya dökünce parlayan ve içi görünen taşları oldukça merak ettiğini dile getirdi. Beyaz bir tabaka üzerinde sarı-yeşil ve en üstte kırmızı rengi alan böyle bir taşı daha önce hiç görmediğini belirtti.
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Durmuş Yalçın’a göktaşları için teklifler de gelmeye başladı. Taşlar için 3 milyon TL isteyen Yalçın, 150 bin dolar ve 500 bin TL gibi teklifleri geri çevirdi. Yalçın bunları şu şekilde anlattı:
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“Teklifler oldu. Ankara’dan ‘kuyumcuyum 150 bin dolar vereyim’ diyen oldu. İlk bulduğum 3 kiloyu benden istedi. Genç yaşta birisiydi, ben de fazla itimat etmedim. Sosyal medyadan da baktım fotoğrafını göremeyince üçkağıtçıdır, tokatçıdır diye dikkate almadım.
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Birkaç sefer sık sık aramaya başlayınca ben telefonunu engelleyip attım. Edirne’den birisi aradı ’ne kadar istiyorsun bu taşlara’ diye sordu.
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Daha önce bulduğumuz taşlara 1.5 milyon TL istiyorum dedim. ’500 bin TL’ye alayım geleyim paranı da vereyim bankada hesabına yatırayım’ dedi.
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Bu taşların değerli olduğunu anlayınca ona da ucuza vermemek için araştıracağım, daha erken dedim. Ona da vermedim”
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Yalçın, bulduğu yeni taşları da banka kasasında saklamayı planlıyor.
Gökten tarlasına servet düştü: 150 bin dolarlık teklifi beğenmedi, 3 milyon lira istiyor
Sinop'ta tarlasında gezerken gökten yanı başına servet düşen adam, göktaşları için teklif edilen 150 bin doları kabul etmedi. Tarlayı iyice araştırıp bulduğu parça sayısını artıran yaşlı adam, daha önce 3 kilo gelen taşlar için 1 milyon TL isterken, bulduklarının yaklaşık 10 kilograma çıkmasıyla fiyatı da 3 milyon TL'ye çıkardı.


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