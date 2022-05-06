Gündem Tartışma esnasında kurduğu cümle yanlış anlaşılınca evini polisler bastı
ZONGULDAK

Tartışma esnasında kurduğu cümle yanlış anlaşılınca evini polisler bastı

Zonguldak'ta Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda operatörle tartışan İhsan Aydın'ın tartışma esnasında kurduğu cümle emniyeti alarma geçirdi.

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Haber Merkezi DHA
Tartışma esnasında kurduğu cümle yanlış anlaşılınca evini polisler bastı
Tartışma esnasında kurduğu cümle yanlış anlaşılınca evini polisler bastı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak’ta oturan İhsan Aydın, 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda görüştü.

İhsan Aydın operatör ile yaşadığı tartışma sırasında, "İlla bir bidon benzin alıp kendimizi mi yakalım" dedi.

Operatör intihar edeceğini düşünürek ekiplere haber verdi

Görüşmenin ardından operatör, İhsan Aydın’ın intihar edeceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede İhsan Aydın’ın evine geldi.

Tepki göstermek için öyle dediğini söyledi

Kapıyı açan İhsan Aydın, kendisinin intihar etme gibi düşüncesinin olmadığını, sadece telefonda görüşme yaptığı görevliye tepki vermek için böyle bir kelime kullandığını söyledi.

Yapılan görüşmelerin ardından ekipler, yanlış anlaşılma olduğunu belirleyerek evden ayrıldı.

40 dakikalık yol 5 dakikaya indi: Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor
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Türkiye’nin önemli sanayi tesislerinin bulunduğu Zonguldak kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz’in ihracat kapısı konumunda bulunuyor. Ayrıca şehir, bölgeyi İç Anadolu ve Marmara’ya bağlaması bakımından stratejik öneme sahip. Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu’nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos Serbest Bölgesi yer alırken güzergâhtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, \"Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi\" ile 40 dakika süren yolculuğun 35 dakika kısalarak 5 dakikaya indiğini açıkladı.
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11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı’na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesiminin, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunulduğu kaydedildi. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın adını taşıyan tünellerin de yer aldığı projeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:<br>\"Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü Kavşakları bulunuyor. Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli’yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi.\"
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40 dakikalık yol 5 dakikaya indi: Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Zonguldak-Kilimli Yolu Projesiyle, Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağladıklarını belirterek, 40 dakikada geçilen güzergâhın 35 dakika kısaldığını ve seyahat süresinin 5 dakikaya indiğini kaydetti.


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