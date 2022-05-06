Gündem Tartışma esnasında kurduğu cümle yanlış anlaşılınca evini polisler bastı
ZONGULDAK

Tartışma esnasında kurduğu cümle yanlış anlaşılınca evini polisler bastı

Zonguldak'ta Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda operatörle tartışan İhsan Aydın'ın tartışma esnasında kurduğu cümle emniyeti alarma geçirdi.

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Haber Merkezi DHA
Tartışma esnasında kurduğu cümle yanlış anlaşılınca evini polisler bastı
Tartışma esnasında kurduğu cümle yanlış anlaşılınca evini polisler bastı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak’ta oturan İhsan Aydın, 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda görüştü.

İhsan Aydın operatör ile yaşadığı tartışma sırasında, "İlla bir bidon benzin alıp kendimizi mi yakalım" dedi.

Operatör intihar edeceğini düşünürek ekiplere haber verdi

Görüşmenin ardından operatör, İhsan Aydın’ın intihar edeceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede İhsan Aydın’ın evine geldi.

Tepki göstermek için öyle dediğini söyledi

Kapıyı açan İhsan Aydın, kendisinin intihar etme gibi düşüncesinin olmadığını, sadece telefonda görüşme yaptığı görevliye tepki vermek için böyle bir kelime kullandığını söyledi.

Yapılan görüşmelerin ardından ekipler, yanlış anlaşılma olduğunu belirleyerek evden ayrıld

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