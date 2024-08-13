Tartıştığı arkadaşını direksiyon başında vurdu: Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla iki kişiye kurşun yağdırdı. Emre Balaban ve Ş.B. hastaneye kaldırıldı. Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.