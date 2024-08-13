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Tartıştığı arkadaşını direksiyon başında vurdu: Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlının olay sırasında H.M.E'nin kullandığı araçta bulunduğu, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma yaşadıkları, bunun üzerine şüphelinin H.M.E'yi silahla başından vurduğu ve kazanın meydana geldiği tespit edildi.

16:24 - 13/08/2024 Salı
AA
Tartıştığı arkadaşını direksiyon başında vurdu: Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Tartıştığı arkadaşını direksiyon başında vurdu: Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Akşemsettin Mahallesi'nde yaralamalı trafik kazası olduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti.


Yapılan incelemede, araç içerisinde yaralı halde bulunan H.M.E'nin başından silahla vurulduğu ve sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı belirlendi.


Ekipler yaptıkları saha çalışmasında, H.M.E'yi silahla yaraladığı tespit edilen şüpheli A.B.Ö'yü yakaladı



Esenyurt'ta direksiyon başında alacak verecek meselesinde silahla vurulan genç hayatını kaybetti


İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde alacak verecek meselesi nedeniyle direksiyon başında arkadaşı tarafından kafasından vurularak ağır yaralanan 24 yaşındaki Hüseyin Murat Ekinci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. A.B.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Ben onu vurmasam o beni vuracaktı" dediği öğrenildi.



Çok sayıda suç kaydı bulunuyor


Zanlının olay sırasında H.M.E'nin kullandığı araçta bulunduğu, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma yaşadıkları, bunun üzerine şüphelinin H.M.E'yi silahla başından vurduğu ve kazanın meydana geldiği tespit edildi.


Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgulamasında, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.


Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.




#Esenyurt
#gözaltı
#polis
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