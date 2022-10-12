Tartıştığı gruba ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

Alınan bilgiye göre, Muhittin Erenler Mahallesi 2179 Sokak'ta daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma esnasında D.B, M.Z.Ç. (19), Y.G. (25) ile arada kalan babası M.B'ye (59) silahla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana geldi.
İddialara göre, yabancı uyruklu kağıt toplayıcı F.O., çöp konteynerinden kağıt toplarken motosikletini yola park etti.
Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şehmuz Aykurt, F.O.'dan yol isteyince aralarında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırdı.
Aykurt, aracından inmek isteyince F.O.'nun rastgele salladığı döner bıçağıyla bileğinden yaralandı.
Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü.
Bileğinden yaralanan Aykurt, esnaf tarafından hastaneye götürüldü.
Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Fatih'te dehşet anları: Döner bıçağıyla sürücüye saldırdı
İstanbul Fatih'te motosikletli kağıt toplayıcısı ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısı döner bıçağıyla otomobil sürücüsüne saldırıp yaraladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Esenevler Mahallesi Bala Sokağı'na park edilmiş 34 MB 6239 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler, sokakta park halindeki bir hafif ticari araç ve iki otomobile sıçradı.
Yangını gören araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangında hafif ticari araç ve iki otomobil kullanılamaz hale gelirken bir hafif ticari araçta hasar oluştu.
Yangının söndürülmesinin ardından sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerde bulundu.
Çıkan yangını hafif ticari araç sahipleri evlerinden telefonla görüntüledi. Görüntüde hafif ticari araçtan alevlerin yükselip patlamalar yaşandığı ve alevlerin park halindeki araçlara sıçradığı görülüyor.
Park halinde yanan araç sokaktaki üç aracın daha yanmasına neden oldu
Ümraniye'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sokaktaki 3 araca sirayet etti. Yangında dört araç kullanılamaz hale gelirken bir araçta hasar oluştu.