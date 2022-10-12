Tartıştığı gruba ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

Fatih'te otomobilin çarptığı araçtaki 3 hakem yaralandı

Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki başka bir otomobilde bulunan 3 bölge hakemi yaralandı. Sürücü aracını bırakarak kaçtı. Kaza, saat 21.30 sıralarında, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Yol kenarında duran içerisinde sürücü Uğurcan Fidan ile futbol müsabakalarında hakemlik yaptıkları öğrenilen Muhammet Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Kazada araçtaki üç bölge hakemi yaralanırken, diğer aracın sürücüsünün otomobili terk ederek kaçtığı ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.