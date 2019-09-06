Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Konya'daki olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi.
Veysel S., eşi Fadik S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik S., eşi Veysel S.'a eline geçirdiği keserle saldırdı.
Başından yaralanan Veysel S., kanlar içinde yığıldı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik S. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Yapılan incelemenin ardından Veysel S.'nin cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.