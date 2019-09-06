Gündem Tartıştığı kocasını keserle öldürdü
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Konya'da korkunç cinayet: Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Konya'da Fadik S., tartıştığı eşi Veysel S.'yi başına keserle vurarak öldürdü.

Haber Merkezi DHA
Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'daki olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

Veysel S., eşi Fadik S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik S., eşi Veysel S.'a eline geçirdiği keserle saldırdı.

Başından yaralanan Veysel S., kanlar içinde yığıldı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Veysel S.'nin cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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