Gündem Tasarruf bahanesiyle yürüyen merdivenleri çalıştırmayan İBB Teoman konseri için 300 bin lira ödedi
İSTANBUL

Tasarruf bahanesiyle yürüyen merdivenleri çalıştırmayan İBB Teoman konseri için 300 bin lira ödedi

İBB'nin İstanbul'un fethi kutlamaları için konser verdirdiği Teoman'a 300 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Tasarruf bahanesiyle metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenleri çalıştırmayan İBB'nin bir konser için ödediği miktar tepki topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tasarruf bahanesiyle yürüyen merdivenleri çalıştırmayan İBB Teoman konseri için 300 bin lira ödedi
Teoman

İstanbul'un fethi kutlamaları sebebiyle Maltepe'de bir etkinlik düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı sanatçılarla anlaştı ve alanda konserler verildi. İBB'nin anlaştığı isimlerden biri de uzun zamandır sahnelerde olmayan Teoman'dı.

İBB'nin düzenlediği fetih kutlamalarının ardından konserlerin maliyetine ilişkin bilgiler ortaya çıktı. İhale bilgilerine göre şarkıcı Teoman'a tek konser için 300 bin liralık kaşe ödemesi yapıldı.

İBB KONSER İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenleri tasarruf bahanesiyle çalıştırmadığı için tepkilere neden olan CHP'li İBB'nin bir konser için 300 bin lira ödeme yapması sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Teoman geçtiğimiz günlerde İzmir'de verdiği konserinde bir seyircinin sahneye ruj ve kondom koyması üzerine ruj sürüp kondomu şişirmiş ve bu hareketi nedeniyle tepkilere neden olmuştu.

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