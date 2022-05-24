Taşlı saldırıya uğrayan İETT şoförü bu kez de bıçaklandı

Olay, Esenyurt Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün sabah 11.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, İETT otobüs şoförü Tarık Akçam, yolda ilerlerken motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışmasına girdi.

İkili arasındaki sözlü tartışmada motosiklet sürücüsü Akçam'a bıçak çekti. Otobüs şoförü Akçam ise kendini korumak isterken elinden yaralandı.

Otobüs şoförü kanlar içinde kalırken, motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler bir yandan Akçam'a yardım ederken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçam'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldı. Polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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"BANA BIÇAK SALLADI, BEN DE BIÇAĞI TUTTUM"

Avcılar'da 2 ay önce de otobüsüne taşlı ve sopalı saldırı yapılan Tarık Akçam, "Bugün saat 11.00 civarlarında mazot aldım Boğazköy peronlarına girmek üzere sola sinyal verdim. Bu sırada sola yaklaşırken motosikletli bir çocuk geldi. Ben çocuğun geçmesini bekledim ama geçmedi, yanıma geldi. Dedi ki, 'Beni sıkıştırıyorsun'. Ben de, kardeşim ben seni sıkıştırmıyorum senin geçmeni bekliyorum dedim. Bu arada bir küfür falan etti bana sonra camdan vurmaya çalıştı. Hem cama vurunca hem de ağır küfür edince ben de o öfkeyle aşağı indim birbirimize saldırdık. Daha sonra millet bizi ayırdı. O motoruna koştu bir bıçak kaptı geldi. Bir kaç kere bıçağı salladı bana. Bende üçüncüde bıçağı tuttum. Ben tutunca elimdeki sinirleri koparttı. Sonra millet bizi yine ayırdı. O gitti motoruna bindi devam etti. Ben de o sırada fotoğrafını çekeyim dedim, otobüse gittim telefonumu almaya. Orada ki birisi plakasını aldığını söyledi. Hastanede polise şikayetçi oldum" diye konuştu.

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"2 AY ÖNCE DE ARACIM TAŞLI SOPALI SALDIRIYA UĞRADI"

Konuşmasına devam eden Akçam, "Biz bütün şoförler sabah 04.00'te evimizden çıkarız, gece saatlerine kadar insanlara hizmet ederiz. Bakın şu halime, ben şoför müyüm neyim. Ben şoförüm, insanlara hizmet ediyorum. 2 ay önce benim aracım taşlı sopalı saldırıya uğradı. Onun görüntüleri vardı, bu olayın yok. Saldırıya uğradığımda gece serbest bıraktılar onları. Darp edildik, 7 kilometre takip edildik. Bu sefer 2 ay sonrada bizi kestiler. Bizim arkamızda kimse yok, İETT yok, belediye yok. Hiçbir kurum arkamızda değil. Bizi kollayacak hiçbir yasa kanun yok. Ne aldığımız ücret belli ne arkamızda duran var. Ne bizi arayan soran var. Önceden taşlı sopalı saldırıya uğradım, 2 ay sonra bıçaklı saldırıya uğradım. Herhalde 2 ay sonra da öldürüleceğim. İlla ki ölümle mi sonuçlansın birilerinin canı mı yansın" dedi.

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FOTOĞRAF 11 Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça-Eğitim Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça üretilen fabrikasının ikinci katındaki boyahane bölümünde yangın çıktı. Boya ve kimyasal maddelerin yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gece mesaisi yapılmayan fabrikanın kapısını açan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Olay sırasında fabrikada işçi bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. AFAD’a bağlı KBRN ekibi de tesisin içerisinde ve dışında cihazla ölçüm yaptı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın 1 saatte diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bursa'da korkutan fabrika yangını: Kısa sürede kontrol altına alındı Bursa'da otomotiv yedek parça üretilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmanın ardından diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.

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FOTOĞRAF 17 Kaza, gece geç saatlerde Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yeniçiftlik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Tekirdağ-İstanbul karayolunda ters yönde giden A.P. yönetimindeki 59 PA 403 plakalı minibüs, önce karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 34 CNL 515 plakalı hafif ticari araca, ardından E.A. yönetimindeki 34 KD 8311 plaklı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle araçlar demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler A.P., M.K., E.A. ile otomobilde bulunan K.A. ve M.A. sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla, Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan minibüs şoförü A.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ters yöne giren minibüs faciaya yol açtı: Biri ağır beş kişi yaralandı Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ters yöne giren minibüsün 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı.

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