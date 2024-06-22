Tasmayla gezdiriyordu! Evinde timsah besleyen kişi yakalandı

Yamyam timsahın küçük timsahı çıtır çıtır yediği bu görüntüler doğanın ne kadar vahşi olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. İşte Florida'nın Lakeland şehrinde bulunan doğal koruma alanında yürüyüşe çıkan Alex Figueroa'nın görüntülediği o anlar.