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Tasmayla gezdiriyordu! Evinde timsah besleyen kişi yakalandı

İstanbul Kartal'da, evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besleyen kişi gözaltına alındı.

13:22 - 22/06/2024 Cumartesi
AA
Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartal'daki bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.


Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.


Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.



#İstanbul
#Kartal
#Timsah
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