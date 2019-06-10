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EĞİTİM

Tatil son beş gün

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı, cuma günü sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran’da, 2. haftası da 24-28 Haziran’da olacak.

SINAVLAR BAŞLIYOR

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 24 Haziran’da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 15 ve 16 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ise 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019’da açıklanacak. Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

YENİ TAKVİME GÖRE ARA TATİLLER YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019’da başlatılacak. 18-22 Kasım 2019’dailk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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