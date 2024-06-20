Tatilciler dönüyorlar: 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı

Ülke genelinde 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde bayramın bitmesinin ardından bazı tatilciler, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı. Tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilciler, evlerine dönüşe geçti. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin ileriki saatlerde artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.





Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı.

Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilcilerin akınına uğradı.

Bayram tatilinin 6'ncı gününde ise tatilcilerin bir kısmı, son günlerde yaşanacak trafik yoğunluğuna takılmamak için kentten ayrılmaya başladı.

Yola çıkan tatilciler özellikle, Gümbet-Yokuşbaşı istikametine trafikte yoğunluk oluşturdu.









Yer yer trafik durma noktasına gelirken, Güvercinlik-Milas istikametinde de araç yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, son 12 saatte kentten 20 bin aracın ayrıldığı belirtildi.

Jandarma ve polis ekipleri, trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.







