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ANKARA

Tatilde iş deneyimi

Sosyal Çalışma Programları (SÇP) ile üniversite öğrencileri yaz tatillerinde çalışarak iş deneyimi kazanıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Üniversite öğrencileri yaz tatillerinde çalışarak iş deneyimi kazanıyor.​
Üniversite öğrencileri yaz tatillerinde çalışarak iş deneyimi kazanıyor.​

Program, doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarını kapsıyor.

HAYVANLARIN BAKIMINA YARDIM EDİYORLAR

Uygulamanın bir örneği Sivas’tan geldi. Sosyal Çalışma Programı için Sivas’ta gençler hayvanları besliyor, tedavi ediyor.

SÇP kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde çalışan Cumhuriyet Üniversitesinde Türkçe öğretmenliğinde okuyan Beyza Meşe ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik öğrencisi Halil İbrahim Gedik, yaklaşık bir ay önce teslim edilen yavru karacanın bakımında ve beslenmesinde av yaban hayatı teknikeri İlyas Deveci’ye yardım ediyor.

Ayrıca doğada yaralanan leyleklerin tedavisinde ve bakımında da ilgili personele yardımcı oluyor.

DOĞAYA SALINACAK

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, öğrencilerle beraber bakımı yapılan yavru karacanın yetişkin bir birey olduktan sonra tekrar doğaya salınacağını belirtti.

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