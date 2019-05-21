Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Tatvanda HDPli 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BİTLİS

Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Tatvan Belediyesinin HDP'li 9 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinin Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Tatvan Belediyesinin HDP'li 9 meclis üyesinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'li belediye meclis üyelerinin, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Geylani, şöyle konuştu:

  • "Tebligat yapılınca dün konudan haberimiz oldu. Kanun Hükmünde Kararname'den (KHK) dolayı mazbata alamayan encümen ve meclis üyeleri de vardı. Meclis üyeleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevden uzaklaştırıldı. Bizim dışımızda gelişen bir olay. Direkt İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Süreç devam ediyor. İleriki süreçte durum nasıl netleşir, bilmiyoruz."

Görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinin Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan olduğu öğrenildi.

Binali Yıldırım Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı
GÜNDEM
Binali Yıldırım Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı
Rumlar ateşle oynuyor

Rumlar ateşle oynuyor

İki yıl içerisinde 8 sondaj yapacaklar.
Türkiye gemisinin yolcularıyız

Türkiye gemisinin yolcularıyız

Erdoğan, milletvekillerinin katıldığı iftar programında konuştu.
Yeni modelin detaylarını paylaştı

Yeni modelin detaylarını paylaştı

MEB yayınladı: Ziya Öğretmen Ortaöğretim Tasarımı'nı Anlatıyor
KKTC'de <br>anlaşmaya varıldı<br>

KKTC'de
anlaşmaya varıldı

İki parti koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.
İntihar kanıtı yok

İntihar kanıtı yok

Şule Çet davasında ikinci rapor yayınlandı.
Destek vermek <br>büyük yanlış!

Destek vermek
büyük yanlış!

Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Saadet Partisi tabanına çağrı.
11 bin<br>personel alınacak

11 bin
personel alınacak

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi.

Asıl kaybeden<br>o fotoğrafta yer almayan olacak

Asıl kaybeden
o fotoğrafta yer almayan olacak

​Akşener'in 'İktidar partisi ve ortağının şovu' sözlerine cevap geldi.

Tek dal sigaraya rekor ceza

Tek dal sigaraya rekor ceza

Polis, öğrenciye sigara satan iş yerine ceza kesti.
İnsanlığın kara lekesi

İnsanlığın kara lekesi

​Çerkes Sürgünü: 155 yıl geçmesine rağmen acısı hala hatırlanıyor.
Gerçeği yansıtmıyor

Gerçeği yansıtmıyor

TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt geldi.
Terim PFDK'da

Terim PFDK'da

​İki ayrı fiili nedeniyle disipline sevk edildi.
Türk balıkçı teknesine ateş açıldı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı

​8 Türk balıkçı gözaltına alındı, 3 balıkçı ise hafif yaralandı.
10 bin kişi alınacak

10 bin kişi alınacak

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı duyurdu.
5 aylık bebekle <br>ölüm yolculuğu

5 aylık bebekle
ölüm yolculuğu

Yunanistan'a giderken Bodrum'da yakalandılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.