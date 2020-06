Tavanı çöken müstakil evde yaşam mücadelesi: Her an çökebilir Tavanı çöken müstakil evde yaşam mücadelesi: Her an çökebilir Kayseri’de yüzde 70 görme engeli olan 35 yaşındaki Osman Han, tavanı çöken müstakil evinde yaşam mücadelesi veriyor. Her tarafında çatlaklar bulunan evde zor zamanlar geçiren Han, “Bu ev her an çökebilir, altında kalarak ölmek istemiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Haber Merkezi 15 Haziran 2020, 15:47 Son Güncelleme: 15 Haziran 2020, 15:56 İHA