Gündem Tavuklarını yediğini iddia ettiği iki köpeği tüfekle vurdu
GAZİANTEP

Tavuklarını yediğini iddia ettiği iki köpeği tüfekle vurdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kümesindeki tavuklarını yediklerini iddia ettiği iki sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan M.K. gözaltına alındı. Gökçedere Mahallesi’nde oturan M.K., kümesindeki tavuklarını yediğini iddia ettiği iki sokak köpeğini av tüfeği ile vurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Tavuklarını yediğini iddia ettiği iki köpeği tüfekle vuruldu
Tüfekle yaralanan köpekler.

Olay Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. İki köpeği vuran şahsı mahallelinin ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri gözaltına alırken, köpekler ise çağırılan hayvan ambulansı ile Büyükşehir Belediyesi’nin hayvanat bahçesindeki barınağa getirildi.

Tedaviye alınan köpeklerin çekilen röntgen filmlerinde vücutlarında çok sayıda saçma olduğu tespit edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli veteriner hekim Berna Sarıçiçek, karın bölgesinden vurulan her köpeklerin tedavisine devam ettiklerini söyledi.

Ameliyat edilen köpeklerin vücutlarındaki saçmaların temizlendiğini ifade eden Sarıçiçek, "Nurdağı ilçesinde iki köpeğin tüfekle vurulduğu haberini aldık. Yaralı köpekler, ekiplerimiz tarafından hayvan ambulansı ile alınarak bakım evimize getirildi. İlk müdahaleleri yapıldı, röntgenleri çekildi, kan tahlilleri yapıldı. Bütün saçmalar vücuda yayılmış durumdaydı. Bize geldiğinde durumları kritik olan köpeklerimizin operasyonları gerçekleştirildi. Şu an için durumları stabil. Kısa sürede tedavilerini yaparak, köpeklerimizi tekrar doğaya salacağız" dedi.
M.K.'nin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Amerikan rüyası sona erdi

Amerikan rüyası sona erdi

​Artık süper güç olmadıklarını biliyorlar.
CHPnin kirli oyunu

CHP'nin 'kirli' oyunu

​İyi ki kamera kaydı var.
Gri listeye bir çizik daha

Kırmızı bültenle aranıyordu: 'Herdem Amed' kod adlı terörist öldürüldü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü.

​Asgari zammının memurdan işsize etkisi nasıl olacak.

​Seyyanen zam yapılması gündemde.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

​Yahudi terör örgütünün kanlı planı ifşa oldu.

​Asgari zammı çalışanları sevindirdi.
Saldırıyı tek başına yapmış

Saldırıyı tek başına yapmış

​Almanya ırkçı saldırıyı yine örtbas etti.
Ölü sayısı 42'ye çıktı

Ölü sayısı 42'ye çıktı

​Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.