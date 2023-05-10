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Tavus kuşları çatılarda geziyor: Görenler şaşırıp kalıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, daha önce sokaklarda gezen 3 tavus kuşunu artık çatılarda da gören vatandaşlar şaşırıyor.

10:50 . 10/05/2023 Wednesday
IHA
Tavus kuşları

Tavus kuşları

Bandırma’nın Paşabayır Mahallesi’nde, hayvanat bahçesi ve çiftliklerde görülmeye alışık olunan tavus kuşları çatılarda görülmeye başlandı. Celal Yavuz isimli vatandaş, "Çatılarda karga ve güvercin görmeye alışığız ve devamlı kuşları besliyoruz ancak bu tavus kuşları olağanın dışında, görmeye alışık olmadığımız bir durum, şaşkınlık içerisindeyiz. Elimizden geldiğince tavus kuşlarını beslemeye çalışıyoruz ancak bunlar yabani ve yaşam alanlarının çatılar değil çiftlikler olduğu kasındayız" dedi.

Büyük şaşkınlık yaşayan Celal Yavuz ve vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda almayı ihmal etmedi.

#Balıkesir
#Bandırma
#Tavus kuşu
33 minutes ago
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