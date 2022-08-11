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ANKARA

Tayvan'ın Ankara Temsilcisi: Tüm taraflar sağduyulu hareket etmeli

Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, Çin'in Tayvan çevresinde başlattığı geniş çaplı askeri tatbikatı ve bölgedeki gerginliği değerlendirdi. Volkan Chih-yang Huang, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi, 'Tayvan'la ilgili ortaya çıkan gerginliğin azaltılması için tüm tarafların sağduyulu ve itidalli hareket etmesi çok önemlidir' Sayın Erdoğan ayrıca, 'Ukrayna’daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü bir dönemde dünya yeni bir krizin ortaya çıkmasına izin vermemelidir' yorumunda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Tayvanın Ankara Temsilcisi: Tüm taraflar sağduyulu hareket etmeli
Tayvan'nın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang

Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, "Bölgesel güvenlik durumunun daha fazla tırmanmasını önlemek için müttefiklerimizle yakın bir şekilde çalışmaktayız; ancak bölgesel güvenlik, önkoşul olmaksızın tüm taraflar için ortak bir sorumluluktur ve birileri meydan okumaya çalışırken kimse barışı sürdüremez. Bu nedenle, Çin’i tüm kışkırtıcı askerî eylemleri sakinleştirmeye ve durdurmaya şiddetle çağırıyoruz" dedi.

Volkan Chih-yang Huang, haberajandanet'ye yer alan yazısında, "Tayvan'nın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, "Bölgesel güvenlik durumunun daha fazla tırmanmasını önlemek için müttefiklerimizle yakın bir şekilde çalışmaktayız; ancak bölgesel güvenlik, önkoşul olmaksızın tüm taraflar için ortak bir sorumluluktur ve birileri meydan okumaya çalışırken kimse barışı sürdüremez. Bu nedenle, Çin’i tüm kışkırtıcı askeri eylemleri sakinleştirmeye ve durdurmaya şiddetle çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin işgal tatbikatını tamamladı
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Çin işgal tatbikatını tamamladı

YENİ KRİZE İZİN VERİLMEMELİ

“Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) askerî tatbikatları sadece Tayvan Boğazı’ndaki statükoyu baltalamakla kalmayıp, Tayvan’ın egemenliğini de ihlâl etmektedir” diyen Temsilci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Ukrayna’daki savaş ve Koronavirüs Salgını’nın küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü bir dönemde dünya yeni bir krizin ortaya çıkmasına izin vermemelidir” vurgusunu hatırlattı.


Savaş çanları çalıyor: Tayvan 'Çin tatbikatları işgal planına hazırlık için kullanıyor' dedi
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Savaş çanları çalıyor: Tayvan 'Çin tatbikatları işgal planına hazırlık için kullanıyor' dedi

Çin'den dünyayı dinlemesini, askeri faaliyetleri durdurmasını ve de barış ve istikrarı sürdürmesini talep ettiklerinin altını çizen Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang şöyle devam etti:
"Pekin, Asya gezisine çıkmadan önce, Meclis Başkanı Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesi hâlinde askeri harekâtlar gerçekleştireceği yönünde tehditler dile getirdi. Pelosi’nin ziyaretinden sonra ÇHC yetkilileri, gerçek şu ki, ÇHC’nin Tayvan üzerinde hiçbir zaman yargı yetkisine sahip olmaması ve Tayvan’ın da hiçbir zaman ÇHC’nin bir parçası olmamasına rağmen, Tayvan’ın kendi topraklarının devredilemez bir parçası olduğu iddiasına dayanarak Tayvan’a füze fırlatmayı rasyonalize etmişlerdir. Pelosi’nin ziyaretinden sonra itibarını korumak ve iç siyâsî kontrol amaçlarından kaynaklanan bir intikam olarak ÇHC, Tayvan’ın Çin pazarına ihraç ettiği 100’den fazla tarım ürününü yasaklamış, çeşitli Tayvan devlet kurumlarına muazzam siber saldırılar düzenlemiş ve özellikle 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ın kuzey, güney ve doğusundaki sularda büyük ölçekli gerçek zamanlı askerî tatbikatlar başlatarak boğazlar arası bölgedeki tansiyonu yükseltmeye, bunun yanında boğazlar arası bölgede tek taraflı gerilimi tırmandırmaya ve bölgenin güvenlik ve barışını hiçe saymaya çalışmıştır."

DOĞU TÜRKİSTAN ENDİŞESİ

Çin’in Tayvan üzerinde hiçbir zaman yargı yetkisine sahip olmamasına ve de Tayvan’ın hiçbir zaman Çin’in bir parçası olmamasına rağmen, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğu iddiasına dayanarak Tayvan’a füze fırlattığını vurgulayan Volkan Chih-yang Huang, Çin’in Fransa Büyükelçisinin “Tayvan’ı ele geçirdikten sonra Tayvan halkının Çin’e sadık kalması için yeniden eğitim programları uygulayacaklarını” dile getirmesinin oldukça endişe verici bir demeç olduğunu, bunun Çin’in Doğu Türkistan’da da uyguladığı bir uygulama olduğunu ifade etti.
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