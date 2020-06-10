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Gündem Taziye evinde akıl almaz olay 14 yaşındaki çocuğun öldüğü sanıldı
ADİYAMAN

Taziye evinde akıl almaz olay: 14 yaşındaki çocuğun öldüğü sanıldı

Adıyaman’da uzun süredir kapalı olan taziye evine giren ve burada uyuyakalarak kendisine seslenen görevlilere cevap vermeyen 14 yaşındaki çocuğun öldüğü sanıldı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri çocuğu dürterek uyandırdı.

Haber Merkezi İHA
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Ulucami Mahallesi Adıyaman Lisesi arka kısmında bulunan Kırıkdaş taziye evinin kapısını zorlayarak içeriye giren 14 yaşlarındaki H.B., burada uyuyakaldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Öldüğü sanıldı

Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir kapalı olan taziye evini temizlemeye gelen belediye görevlileri içeride H.B.’nin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Bir süre H.B.’ye seslenen belediye görevlileri yanıt gelmeyince H.B.’nin öldüğü sandı.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Geceyi taziye evinde geçirdi

Belediye ekipleri durum üzerine polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri H.B.’yi dürterek uyandırdı. Uyuyakalan H.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Taziye evi yakınlarında ikamet ettiği öğrenilen H.B.’nin bilinmeyen nedenlerden dolayı eve gitmediği ve geceyi taziye evinde geçirdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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