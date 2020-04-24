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ANKARA

TB2 İHA'lar Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi

TB2 İHA'lar Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi: Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır

Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı.

Haber Merkezi AA
BAYKAR teslimatı bu fotoğrafla duyurdu.
BAYKAR teslimatı bu fotoğrafla duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı.

  • Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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