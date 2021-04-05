Gündem TBB Başkanı Feyzioğlu Bildiri olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği için yanlış olmuştur
POLİTİKA

TBB Başkanı Feyzioğlu: Bildiri olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği için yanlış olmuştur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili açıklama yaptı. Feyzioğlu, "Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur" dedi.

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TBB Başkanı Feyzioğlu: Bildiri olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği için yanlış olmuştur
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayımlayan 104 emekli amirale ilişkin bir açıklama da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'dan geldi. Yazılı bir açıklama yapan Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Tepki çekmesinin nedeni yaşadığımız acı tecrübelerdir"

Emekli amirallerin bildirisinin tepki çekmesinin nedeni, demokrasi tarihimizde yaşadığımız acı tecrübelerdir. Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur. Meselenin suhuletle sonuçlandırılmasının, ülkemizin yararına olduğunu düşünüyorum."

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