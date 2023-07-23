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TBMM 25 Temmuz'da olağanüstü toplanacak: AK Parti yoklamaya katılmayacak

TBMM, CHP'nin çağrısı üzerine 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplanacak. Muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa AK Parti milletvekilleri bu durumda görüşmelere katılacak.

14:50 . 23/07/2023 Pazar
DHA
TBMM

TBMM

BMM, salı günü saat 15.00'te ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Salı günü muhalefet partili milletvekillerinin tam kadro Genel Kurul salonunda olması bekleniyor. AK Parti grubu da önemli mazereti olmayan tüm milletvekillerini o gün Ankara'ya çağırdı. Aynı şekilde MHP'li milletvekillerinin de o gün Meclis'te hazır olmaları istendi.

Yeterli sayıya ulaşılırsa katılacak

AK Parti milletvekilleri salı günü Meclis'te olacak ancak Genel Kurul'da toplantı yeter sayısı aranırken yoklamaya katılmayacak. Muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa AK Parti milletvekilleri bu durumda görüşmelere katılacak. Genel Kurulda toplantı yeter sayısı bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin ekonomiye ilişkin önerileri görüşülecek. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.



#TBMM
#Meclis
#CHP
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