TBMM AK Parti Grubu'ndan deprem mesajı: Gün tek yürek olma günüdür

Bu sayı sürekli artmaktadır. Aynı zamanda afetzede vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışmalar süratle sürdürülmektedir. Gün, 85 milyonun tek yürek olma günüdür. Bu çerçevede ülkemizin tüm imkanlarıyla birlikte bakan, milletvekillerimiz ve yöneticilerimizin tümü seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak amacıyla milletvekillerimizin de devletimiz tarafından yürütülen çalışmalara katkı sunmalarını teminen yarından itibaren TBMM Genel Kurul çalışmalarına 2 gün ara verilecektir. Bizlere ümitsizliğe kapılmak asla yakışmaz. Gün birlik ve tek yürek olma günüdür. Devlet ve millet olarak yaralarımızı daha önce sardığımız gibi bugün de saracağımıza hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"