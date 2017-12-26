TBMM Başkanı Kahraman'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı​

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İnsanın ölüm tarihi ruhunu teslim ettiği gün değil, isminin unutulduğu tarihtir. Bu bakımdan Akif, fikriyatı ve maneviyatı ile ebedi olarak yaşayacaklar kervanında yer almış şahsiyetlerimizdendir." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, şeref ve haysiyet abidesi, vatansever bir millet evladı ve karakter sembolü olarak tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri olan milli şair Ersoy'u rahmetle ve şükranla andığını belirtti.

Dünyada büyük değerlerin, manevi ve milli önderlerin doğum yıl dönümlerinde anıldığını ifade eden Kahraman, "İnsanın ölüm tarihi ruhunu teslim ettiği gün değil, isminin unutulduğu tarihtir. Bu bakımdan Akif fikriyatı ve maneviyatı ile ebedi olarak yaşayacaklar kervanında yer almış şahsiyetlerimizdendir." açıklamasında bulundu.

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Mehmet Akif Ersoy'un, hiçbir zaman dönem adamı olmadığını, vakur ve haysiyetli bir insan olduğunu belirten Kahraman, Ersoy'un bir iman ve inanç abidesi olarak duruşunu hiç değiştirmediğini, "adam gibi" yaşadığını ifade etti.

Meclis Başkanı Kahraman şunları kaydetti: