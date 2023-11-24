TBMM Başkanı Kurtulmuş 81 ilden Meclis'e gelen öğretmenlere seslendi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlere hitap etti.

#CANLI: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 81 ilden öğretmenlerin kabulünde konuşuyor. https://t.co/hNvW4WYkVa — Yeni Şafak (@yenisafak) November 24, 2023

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un acıkmalarından satır başları:





Goethe'nin dediği gibi Öğretmenlik bir peygamberlik mesleğidir. Öğretmenler esas itibarıyla, ülkemizin 2. asrı hedeflerine yönelik mücadelemizin en temel. Öğretmenlik insan yapan insandır" İnsanı oluşturan en temel unsurlardan bir tanesidir. Hepimiz şöyle hayatımıza baktığımız zaman, ilk başta ilköğretim öğretmenlerimizin daha sonra diğerlerinin bizlere sunduklarını, onlara hayır dualar ettiğimizi biliyoruz.





Ayrıca öğretmen sadece eğitim alanındaki gelişmesiyle değil. Öğrencilere küçük yaşlardan itibaren verdiği toplumun içerisinde toplumun geleceğini inşa edecek kişileri yetiştirir. Sağlıklı toplumun en başlıcasıdır. Eğitim alanının en değerli unsuru olan öğretmenlerimizi bir kez daha minnetle selamlıyoruz.





Bugün gerçekten dünyada eğitim alanında çok konuşulan bir alandır eğitim. Dünyada eğitim teknolojileri bakımından, okullaşmaların yükselmesi bakımından fevkalede bir yere geldiğimizi biliyoruz. Dünyada 50 milyona yakın çocuk işçi, okullarda olması gereken yaşlarda ağır işlerde ya da tarlalarda çalıştırılmaktadır.





Aynı şekilde savaş ve çatışma bölgelerinde gencecik çocukların ellerine ölüm makinaları verilerek lejyoner gibi savaş alanlarına sürülmesi bir gerçektir. Çocuklar sınıflara dahi sokulmadan bilgisayar üzerinden en çağdaş eğitim verilirken diğer yanda yazı yazabilecek kara tahtanın olmadığı çocuklar vardır.





Ayrıntılar geliyor...



