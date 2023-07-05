TBMM Başkanı Kurtulmuş: Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadele devam edecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi'yi kabul etti.
Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi makamında kabul etti. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Safadi'yi TBMM'de misafir etmekten mutlu olduğunu belirtti. Ürdün ve Türkiye'nin her alanda dostane ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, küresel ve bölgesel konular nedeniyle mevcut ilişkileri parlamentoların da desteği ile daha da ileri taşımak gerektiğini söyledi.
"İsrail'in işgalci politikalarına karşı tedbir alınmalı"
Kurtulmuş, özellikle Filistin'de yaşanan son olaylara değindi. İsrail'in izlediği işgalci politikalara karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Filistin devleti kurulana kadar mücadele devam edecektir"
Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın içten selamlarını ilettiğini belirtti. Safadi, bu ziyaretler ile Türkiye ve Ürdün arasında koordinasyon ve istişare mekanizmasını daha da güçlendirmek istediklerini vurguladı.