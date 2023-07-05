TBMM Başkanı Kurtulmuş: Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadele devam edecektir

"Ürdün Haşimi Krallığının, Filistin davasına desteğini özellikle Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün korunması konusundaki vasilik sorumluluğunu fevkalade değerli ve önemli buluyoruz. Fakat İsrail'in yayılmacı politikalarını sınır tanımaz bir şekilde sürdürmesi, bölge barışını çok ciddi şekilde tehdit etmektedir. İsrail'in bu saldırganlıktan vazgeçirilmesi için uluslararası alanda çok ciddi tedbirlerin alınması şarttır. Başta bölge ülkeleri olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çok daha sorumlu bir şekilde hareket etmesi zorunludur. 1947'den bu yana bölgedeki tecrübe göstermiştir ki İsrail laftan ve Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlardan hiç etkilenmez. Onlarca BM kararlarına rağmen İsrail saldırgan politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Bunu önlemenin tek yolu İsrail karşısında güçlü bir siyasi birliğin ortaya konulmasıdır. En son Cenin kentindeki katliam içimizi kanatıyor. Şu ana kadar 10'un üzerinde şehit ve onlarca yaralı var ve bunların hepsi de sivil insanlar."