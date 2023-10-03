|
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Öncelik darbe anayasasından kurtulmak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda bir takvimin belirlenip belirlenmediğine ilişkin, “Bu konuda esas olan iyi niyetli tavrın ortaya konmasıdır. Ön yargı olmaksızın, Türkiye’nin bu konularda fevkalade bir siyasi birikimi vardır. Türkiye’nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası’ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetlerindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır" ifadelerini kullandı.

13:52 . 3/10/2023 Salı
AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi (solda) Meclisteki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, yaklaşık 20 dakika süren ziyaret ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde;

Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye iadeiziyaret hem de Meclis’in açılışı dolayısıyla çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunmak hem de kendisinin TBMM Başkanı seçilmesinde verdiği destekten dolayı teşekkür etmek üzere ziyaret ettiğini belirterek, “İnşallah yeni dönemde TBMM gayet güzel bir çalışma dönemini idrak edecektir. Demokratik olgunluk içinde partiler arasında diyalog zemini içinde TBMM’nin önünde bulunan konuların hepsini en güzel şekilde ele alarak milletimizin beklentilerine uygun faaliyetlerini icra edecektir. Beni ziyaret eden parti gruplarının hepsini önümüzdeki süreç içinde ziyaret edeceğim. Hem yeni dönemde başarı dileklerimizi hem de yeni dönemdeki çalışmalarımızın ana konularını müzakere etme fırsatı bulacağız. Ben tekrar cumhuriyetimizin ikinci asrının başlangıcını yapan 28. Dönem TBMM’nin hayırlı olmasını, güzel ve tarihi gelişmelere imza atacak bir çalışma temposu içinde olmasını temenni ediyorum. Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

'Esas olan iyi niyetli tavrın ortaya konmasıdır'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda bir takvimin belirlenip belirlenmediğine ilişkin, “Bu konuda esas olan iyi niyetli tavrın ortaya konmasıdır. Ön yargı olmaksızın, Türkiye’nin bu konularda fevkalade bir siyasi birikimi vardır. Türkiye’nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası’ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetlerindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Tabii ki bu tartışmanın makul ve meşru zemini TBMM’dir. TBMM dışında da bütün farklı sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, akademi camiasının, hukuk camiasının yani görüşü olan herkesin görüşlerini bir şekilde alırız. Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Bahçeli'den Ankara'daki terör saldırısına tepki: Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değil
Bahçeli'den Ankara'daki terör saldırısına tepki: Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırıya ilişkin, "Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değildir. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Şaibeli duruş sergileyen, onlardan medet uman kim varsa durumunu gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı. Emekliye enflasyon üzerinde zam verilmesi çağrısında bulunan Bahçeli, "Emekliye enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir. Dar ve orta gelirli insanlarımızın yüzünü güldürmek boynumuzun borcudur" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin meşruiyetini sorgulamasına tepki gösteren Bahçeli, "Partisini küresel emperyalizme rehin bırakan Kılıçdaroğlu'nun siyasetinin neresi meşrudur. ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşruiyet, PKK ve HDP ile buluşmak mı meşruiyet? Kavala'ya özgürlük istemek mi meşruiyet? Kılıçdaroğlu vesayetten medet umuyor" açıklamasında bulundu.


#devlet Bahçeli
#Numan Kurtulmuş
#görüşme
#MHP
#TBMM
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kimler aldı? İşte o isimler