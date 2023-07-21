TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz

Konuşmasına Ordu'da ve bölgede yaşayan sel afeti nedeniyle geçmiş olsun temennisinde bulunan Kurtulmuş, "Tabii çok yoğun bir yağmurdu. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındı ama Allah'a çok şükür bir can kaybının olmaması bu anlamda bir tesellidir ve ayrıca başta Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamının çok ciddi bir koordinasyonla, kısa süre içerisinde hemen duruma müdahale etmiş olmaları sel felaketinden sonra ortaya çıkan zararlarının kısa süre içerisinde karşılanmasına bunların telafi edilmesine vesile oldu. Büyük bir felaket, maalesef yine izleri oldu ama büyük bir felaket geride kalmış oldu. Tekrar bütün Ordu halkına, bütün Ordulu hemşehrilerimize bu bölgedeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Bu olaydan sonraki eş güdüm içerisindeki müdahaleleri dolayısıyla başta Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürlerimizi ifade ediyorum" diye konuştu.