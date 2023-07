TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz

Türkiye'nin risk altında olan bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bundan sonra maalesef Türkiye, her bakımdan bir felaket riski altında olan bir ülke. Risklere karşı önceden hazırlıklı olmak zorundayız. Karadeniz, Doğu, özellikle Doğu Karadeniz için konuşacağımız konulardan birisi de malum her sene karşılaştığımız bu sel felaketleri. Bununla ilgili insani kayıpların en aza indirilmesi, bu felaketlerin sonuçlarının minimum seviyeye çekilebilmesi için insan eliyle ortaya koyulan mahsurlu yanlış uygulamaların da bir an evvel ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunların en başında yanlış şehirleşmeler, dere yataklarına yapılan evler, konutlar hatta iş yerleri bunların tekrar gözden geçirilmesi ve bundan sonraki süreçlerde geliyorum diyen bu felaketlere karşı tedbirli olmak ve felaketler gelmeden evvel şehirlerimizin direncini arttırmak mecburiyetindeyiz" dedi.